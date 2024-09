Nach dem Durchzug eines neuen Sturmtiefs hat sich die Wetterlage auf Mallorca am Donnerstag beruhigt, doch schon bald soll es sich wieder eintrüben. Der Wetterdienst Aemet prognostiziert bis inklusive Samstag relativ windstilles und sonniges Wetter mit Temperaturen über 30 Grad. Dass der Sommer zur Neige geht, merkt man schon an der Nachttemperaturen, die zeitweise unter die 20-Grad-Marke sinken.

Am Sonntag droht bereits neues Ungemach: Der Südwestwind peitscht die Wellen auf, die Regenwahrscheinlichkeit steigt auf 80 Prozent. Unbeständig und mitunter nass soll es in der kommenden Woche einige Tage lang sein.

Das jüngste Sturmtief hatte anders als erwartet Mallorca am Mittwochnachmittag im Süden und Osten lediglich gestreift. Vom angekündigten apokalyptischen Chaos merkte man in Palma eher wenig. Heftige Windböen zeugten von dem Tiefdruckgebiet. Dieses regnete sich vor allem über dem Meer ab.

Die Temperaturen gingen am Mittwoch deutlich nach unten. Auf breiter Front wurde die 30-Grad-Marke unterschritten. Am wärmsten war es am Kap Blanc mit 29,6 Grad vor Manacor mit 29,1 Grad. Auf Rang 3 folgt Son Servera mit 28,9 Grad vor dem Flughafen von Palma (28,7 Grad) und Sineu (28,5 Grad).