Nach einem sonnigen und ruhigen Samstag soll es sich auf Mallorca am Sonntag wieder regnerisch werden. Deswegen rief der Wetterdienst Aemet die für die gesamte Insel die Warnstufe Gelb aus. Ausflüge zum Strand sind folglich wohl am Samstag, aber auf keinen Fall am Sonntag empfehlenswert.

Zunächst werden am Samstag erneut Werte über 30 Grad erreicht, wegen des neuen Tiefs wird diese Marke jedoch am Sonntag nicht geknackt. Mehr als 28 Grad sind dann nicht drin. Nachts gehen die Werte auf knapp über 20 Grad zurück. In der kommenden Woche soll es sogar bei regnerischem Wetter nur noch 24 Grad warm werden. Ab Montag gesellt sich zum Regen böiger bis starker Nordwestwind.

Am Donnerstag wurden auf Mallorca nirgendwo die 30 Grad erreicht: Am wärmsten war es in Pollença und am Kap Blanc mit 28,7 Grad. Auf Rang 2 folgen Porreres und Artà mit 28,2 Grad vor Port de Pollença (27,9 Grad), Sa Pobla und Llucmajor (27,8) sowie dem leuchtturm von Capdepera.

Derzeit stellt sich das Wetter auf Mallorca langsam auf herbstliche Werte um: Nach einem sehr heißen Sommer mit mehreren schweißtreibenden Hitzewellen halten angenehmere Temperaturen Einzug. Es ist wieder möglich, besser zu schlafen und durchzuatmen.