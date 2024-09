Eine für Mandelblüten- und sonstige Naturfreunde wichtige Straße auf Mallorca wird rundererneuert. Laut dem Infrastrukturdezernat des Inselrats handelt es sich um die Ma-2114 zwischen den Dörfern Selva und Mancor de la Vall. Sie führt direkt an der Serra de Tramuntana entlang. Die Straße galt wegen zahlreicher Kurven und ihrer engen Trasse als äußerst unfallträchtig.

Für das Projekt stehen 883.000 Euro zur Verfügung. Bis zum kommenden Freitag, 13. September, bleibt die Ma-2114 vollständig gesperrt. In vier Monaten, also noch vor Beginn der nächsten Mandelblüte, will man mit den Arbeiten fertig sein. Die Straße wird neu geteert, Leitplanken werden installiert, auch das Entwässerungssystem wird optimiert.

Von der Ma-2114 aus ist es möglich, im Januar und Februar besonders viele blühende Mandelbäume zu bobachten. Die dahinter befindliche Serra de Tramuntana erstrahlt mitunter perfekt, sodass Fotografen hier auf ihre Kosten kommen.

Der Inselrat hat sich vorgenommen, noch weitere Straßen in den kommenden Monaten zu reparieren. Man will dafür 20 Millionen Euro in die Hand nehmen. Dabei konzentriert man sich nach offiziellen Angaben auf Trassen mit bereits deutlich in die Jahre gekommenen Asphalt.