In Palma de Mallorca ist ein Mann am Strand von Ciutat Jardí festgenommen worden, nachdem er einen Raubüberfall begangen hatte. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Donnerstag, geht aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor. Aufmerksame Badegäste schritten ein und hielten den 57-jährigen Spanier fest, bis die Polizeistreife eintraf. Der Mann soll verwirrt gewesen sein und wurde danach in die Psychiatrie eingewiesen.

Der Dieb soll einer Frau, die am Strand von Ciutat Jardí lag, gewaltsam zwei Armbänder entrissen haben. Danach flüchtete der Mann. Einige Badegäste liefen ihm hinterher und hielten ihn fest. Danach verständigten sie die Polizei und warteten auf die Beamten. Ähnliche Nachrichten Von Cala Major bis Arenal: So viel kosten Sonnenschirme und Liegen an Palmas Stränden Als die Polizisten eintrafen, sagten mehrere Badegäste aus, sie seien Augenzeugen des Raubüberfalls an dem Strand geworden. Der Dieb schrie "unzusammenhängend" und behauptete, vergiftet worden oder gar tot zu sein. Die Beamten riefen einen Krankenwagen, der den Mann ins Krankenhaus Son Espases brachte. Die Stadtstrände von Palma de Mallorca sind bei Einheimischen und Urlaubern sehr beliebt. Sie sind gut zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Im Osten der Stadt reichen die Strände von Can Pere Antoni bis an die Playa de Palma. Im Westen erstrecken sie sich über Cala Major bis an die Bucht von Ses Illetes. Was die Liegen und Sonnenschirme in dieser Saison kosten, lesen Sie hier.