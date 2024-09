Beamte der spanischen Polizei auf Mallorca haben zwei Männer italienischer Herkunft im Alter von 44 und 56 Jahren verhaftet, denen Raubüberfälle, Diebstähle von hochwertigen Uhren und Urkundenfälschung vorgeworfen werden. Dem Polizeibericht zufolge soll einer der Festgenommenen mehrfach im Juli nach Mallorca gereist sein, wo er in Begleitung weiterer Komplizen gewalttätige Raubüberfälle verübte.

Der erste Fall, an dem die genannten vermeintlichen Täter beteiligt sein sollen, hat sich am 22. Juli um 23 Uhr in Palma ereignet. Dabei sei ein Tourist, der in der Altstadt in einem Restaurant zu Abend gegessen hatte, zunächst in ein Taxi gestiegen. Als er aus dem Fahrzeug ausstieg, wurde er von einem Mann angesprochen, der ihn sodann zu Boden schubste, um ihm seine Uhr im Wert von 30.000 Euro vom Handgelenk zu reißen.

Ein weiterer Raubüberfall ereignete sich am Abend des 21. Juli am Paseo Illetes in der bei Touristen beliebten Region Calvia. Dabei näherten sich zwei Männer einem Urlauber und begannen einen Streit mit ihm. In dem Handgemenge fiel die 25.000-Euro teure Uhr des Ausländers zu Boden. Ein Augenzeuge kam ihm dabei zu Hilfe und schlug die Diebe in die Flucht.

Ein dritter Raubüberfall ereignete sich am 9. September gegen 20:30 Uhr in Palmanova, südwestlich von Palma. Dabei wurde das Opfer, ein Mann, von einer Person auf der Straße angesprochen, die ihn sodann stieß und ihm eine Uhr im Wert von 35.000 Euro raubte.

Der Dieb flüchtete mit einem weiteren Komplizen auf einem Motorrad.

Hinter dem beschriebenen Coups der Kriminellen sollen insgesamt drei Personen stecken. Einer von ihnen trug falsche Papiere bei sich, und übernachtete in einem Hotel, um seine kriminellen Aktivitäten durchzuführen. Die Täter konnten durch eine Zusammenarbeit der spanischen Policia Nacional, Guardia Civil und der italienischen Kripo gefasst werden.