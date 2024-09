Tinder, Bumble und Lovoo sind out...denn in Spanien und auf Mallorca haben vor allem junge Alleinstehende die Nase von den Dating-Apps gestrichen voll. Nun sollen neue Dating-Tricks her, die das Kennenlernen im echten Leben an der Käsetheke mi Supermarkt wieder ermöglichen sollen. Die neue revolutiäre Trend auf Mallorca, der zudem viral gegangen ist heißt: "Hola im Mercadona um 19 Uhr".

Wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtete, gibt es dabei im beliebten Supermarkt einiges zu beachten, wenn man sich eine neue Liebe oder Affäre angeln möchte. Zunächst sollte man in dem Zeitfenster zwischen 19 und 20 Uhr aktiv werden. Flirtende haben in Spanien, wie es diverse Influencer und TikToker erklärt haben, eine Art geheimen Code erfunden. Durch eine umgedrehte, auf dem Kopf stehende Ananas im Einkaufswagen signalisiert man, dass man Single und im "Flirt-Modus" ist.

Auch Schokolade im Einkaufswagen könnte ein Zeichen sein – und würde in dem Fall bedeuten, dass der Flirtende ein "süßes Früchtchen" sei. Hülsenfrüchte hingegen würden darauf hinweisen, dass der Mercadona-Konsument in Liebesangelegenheiten etwas Dauerhaftes sucht. Auf Social-Media sorgte der neue Trend für viele Lach-Smileys und viel Amüsement. Ein User schrieb dabei: "Wir Spanier flirten nicht mehr nur auf dem Tanzparkett, in der Diskothek, sondern im Supermarkt."