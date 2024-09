In Puerto Portals auf Mallorca hat die Polizei am Donnerstagmorgen drei Männer, darunter zwei Briten und einen Serben festgenommen, denen Vandalismus vorgeworfen wird. Die drei Beschuldigten sollen in einer Bar in dem Luxushafen an einer Schlägerei beteiligt gewesen sein, wodurch ein Sachschaden von 6000 Euro in dem Lokal verursacht wurde. Darüber hinaus weigerten sich die Männer auch eine Rechnung von 80 Euro für Getränke, die sie in dem Etablissement konsumiert hatten, zu zahlen.

Die Beteiligten sind im Alter von 50, 49 und 22 Jahren, wobei gegen einen von ihnen ein europäischer Haftbefehl vorlag. Als das Handgemenge losging, wurde die Polizei verständigt, die bald am Tatort eintraf. Auch die Beamten der Guardia Civil wurden durch Tritte und Schläge in Mitleidenschaft gezogen. Die vermeintlichen Übeltäter wurden am Freitag vor Gericht geführt, kamen jedoch gegen eine Kaution von jeweils 1000 Euro frei. Nur der Mann serbischer Nationalität musste in Untersuchungshaft. Wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung berichtete, soll sich der Vorfall bereits am Mittwochabend ereignet haben. Die Männer waren in dem besagte Lokal eingekehrt, um mit einem weiteren Gast Alkohol zu konsumieren. Dabei gerieten die Urlauber in einen Streit miteinander. Das Service-Personal der Bar versuchte die Männer zu besänftigen, was jedoch erfolglos blieb. Daraufhin riefen die Kellner die Polizei.