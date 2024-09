In den Morgenstunden des 10. Septembers haben sich in Palma de Mallorcas Stadtteil El Terreno ungewöhnliche Szenen abgespielt. Zwei Algerier im Alter von 38 und 18 Jahren schlugen Fenster in einem Haus in dem genannten “Barrio” ein, um es zu besetzten. Augenzeugen, die den Vorfall beobachteten, riefen daraufhin die Polizei ein, die wenig später am Tatort eintraf.

Wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtete, sahen die Beamten die kaputten, aufgebrochenen Fensterläden und hörten Stimmen aus dem Inneren des Hauses. Als sie in die Immobilie eindrangen, entdeckten einen Mann, der sich auf der Terrasse versteckt hielt. Bei seiner Festnahme leistete der vermeintliche Tatverdächtige erheblichen Widerstand. Als sie ihre Durchsuchung des Hauses fortsetzten, hörten sie weitere Stimmen vom Dach des Hauses. Sie begaben sich daraufhin dorthin und fanden einen weiteren Mann vor. Auch dieser wollte sich den Ordnungshütern zunächst nicht fügen, konnte jedoch letztendlich überwältigt werden. Der Schaden an dem Haus wird auf 1.300 Euro geschätzt. Der Eigentümer der Immobilie gab an, dass er beabsichtige, die Fenster zu vernageln.