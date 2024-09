Auf einer Finca in Binissalem auf Mallora hat sich am Freitagmorgen ein brutaler Überfall ereignet, bei dem ein in Spanien bekannter Krimineller, auch bekannt als "El Pirata", schwer verletzt wurde. Drei Unbekannte drangen in das Anwesen ein, fesselten den 60-Jährigen und folterten ihn. Die Täter flüchteten anschließend in einem grauen Volkswagen Golf, während das Opfer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Der Angriff ereignete sich gegen 9 Uhr morgens auf Torres' Finca. Die Täter gingen äußerst brutal vor und hinterließen den Mann mit mehreren Schnitt- und Stichwunden, die vermutlich mit einer Axt und einem scharfen Gegenstand zugefügt wurden. Laut Rettungskräften wurde das Opfer in das Krankenhaus Son Espases in Palma gebracht, wo er sich nach einer Notoperation auf der Intensivstation befindet. Sein Zustand wird als kritisch beschrieben. Die Guardia Civil geht davon aus, dass es sich bei dem Angriff um eine Abrechnung handelte. Das Überfallopfer, das in den letzten 25 Jahren mit vier mysteriösen Fällen des Verschwindens von Männern auf Mallorca und Ibiza in Verbindung gebracht wurde, könnte gefoltert worden sein, um Informationen über den Verbleib dieser Personen preiszugeben. Die Polizei untersucht derzeit, ob es sich bei den Tätern um Auftragsmörder handelt. Besonders brisant: Einer der Vermissten, verschwand im Jahr 2020, nachdem er seiner Familie mitgeteilt hatte, dass er von einem Unbekannten überfallen und gefesselt worden sei. Seitdem fehlt jede Spur von ihm. Das jetzige Tatopfer lebte nach dem Verschwinden auf dessen Anwesen und legte ein Dokument vor, das ihm angeblich die Nutzung des Grundstücks erlaubte. Ähnliche Vorfälle ereigneten sich bereits Jahre zuvor mit drei anderen Männern, die dem jetztigen Opfer ebenfalls nahe standen, bevor sie spurlos verschwanden. Die Ermittler der Guardia Civil haben inzwischen den Eigentümer des Volkswagen Golf, mit dem die Täter flüchteten, identifiziert. Ob das Fahrzeug gestohlen wurde, ist noch unklar. Die Polizei führt derzeit verstärkte Kontrollen auf den Straßen durch, um die Täter zu fassen und weitere Hinweise auf den Hintergrund der Tat zu erhalten.