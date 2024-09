Das Wetter auf Mallorca hat in diesen Tagen alles dabei: Wind, Wolken und Regen, aber auch Badewetter mit viel Sonnenschein. Mit dem Beginn des meteorologischen Herbstes ist es auf der Insel deutlich kühler geworden, vor allem nachts und am frühen Morgen. In der Nacht zu Montag sind gerade einmal elf Grad in Campos im Süden der Insel gemessen worden, twitterte der staatliche Wetterdienst Aemet. 13 Grad waren es am Flughafen von Palma, 15 Grad in Andratx und 18 Grad in Port de Sóller. Am wärmsten war es noch mit 21 Grad in Capdepera.

So sind auf Mallorca schon an den Abenden leichte Jacken und wärmere Hosen angezogen worden und auch für die Nächte haben viele Menschen schon ihre Übergangsdecken herausgeholt. Für die neue Woche sind wieder Schauer angekündigt, insgesamt soll es auch noch einmal kühler werden – so lauten die aktuellen Vorhersagen.

Der Montag beginnt erst einmal mit einem Wechselspiel aus Sonne und Wolken. Vor allem im Norden der Insel kann es stellenweise auch dicht bewölkt sein, in der Bucht von Palma hingehen kann es morgens noch nebelig werden.

Über den Tag wird es am Montag aber freundlicher mit mehr sonnigen Abschnitten. Dazu gibt es folgende Topwerte: 27 Grad in Sóller, 29 Grad in Palma und Sa Pobla, 30 Grad in Llucmajor sowie in Campos. Der Wind weht leicht von Westen her, Wetterwarnungen gibt es nicht. Die aktuellen Wassertemperaturen liegen bei 25,3 Grad in der Bucht von Palma und 24,4 Grad vor Pollença im Norden.

Schon für Dienstag hat der Wetterdienst einen Wetterumschwung angekündigt. Deswegen sind auch Warnungen der Stufe Gelb herausgegeben worden. Sie gilt zum einen für die Küstenbereiche des Nordens sowie Nordostens von Mitternacht bis 18 Uhr, aber auch im Tramuntana-Gebirge von 0 bis 12 Uhr. Windböen mit bis zu 60 km/h können bis zu drei Meter hohen Wellengang verursachen.

Dazu muss am Dienstag ab den frühen Morgenstunden fast auf der gesamten Insel mit Regen gerechnet werden. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt am Dienstag in der Inselhauptstadt bei rund 75 Prozent, nachmittags bleibt es aber meistens trocken. Dazu werden bis 25 Grad in Manacor und 26 Grad in Calvià sowie Palma erwartet.

Den aktuellen Aussichten zufolge wird der Mittwoch erst einmal trocken beginnen, im Laufe des Tages sind aber wieder Schauer angekündigt. Am Himmel kündigt sich meistens morgens ein Wechsel von Sonne und Wolken ab, danach wird es öfter zuziehen. Die Tageshöchstwerte ändern sich kaum und liegen bei 25 Grad in Alcúdia, Sineu und Santanyí sowie 27 Grad in Marratxí.

Am Donnerstag und Freitag sind nur leichte Regenfälle angekündigt, aber der Himmel kann immer mal wieder wolkig sein. Richtung kommendes Wochenende könnte es schon wieder etwas wärmer und schöner werden. Aktuell sind die Wettervorhersagen aber noch nicht eindeutig genug.