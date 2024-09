Während Teile von Deutschland im Regen untergehenund die Temperaturen im einstelligen Bereich sind, ist es auf Mallorca weiter möglich, im warmen Meer zu baden. Am Sonntag umflorte mollige Wärme und blauer Himmel die Insel, die Menschen trieb es in Scharen an die Strände, unter anderem an die besonders idyllische Cala Fornells.

Der Fels- und Sandstrand bei Peguera füllte sich zwar nicht mehr so unangenehm wie im Juli und August, man konnte bei Wsasertemperaturen von noch 25 bis 26 Grad wunderbar schnorcheln. In den Vier- und Fünfsternehotels dort befinden sich noch zahlreiche Touristen auch aus Deutschland. Insgesamt merkt man, dass sich nicht mehr so viele Urlauber auf Mallorca aufhalten.

Bis zu den Herbstferien, die in Mitteleutropa in der Regel Anfang Oktober beginnen, ist die Insel nicht allzu saturiert. Vor allem Pärchen und Eltern mit noch nicht schulpflichtigen Kindern machen jetzt hier Ferien, die Strände sind zwar gut gefüllt, aber nicht unangenehm voll.

Das Baden ist in der Regel bis in die zweite Oktoberhälfte hinein problemlos auf Mallorca möglich. Der Grund dafür ist, dass sich das Meer viel langsamer als die luft abkühlt. Momentan ist es mitunter so, dass die Luft manchmal kühler als das Meer ist.

Mitteleuropa leidet im Augenblick unter grau-kaltem Wetter, auch Hochwasser wurde konstatiert, und das vor allem in Süddeutschland und in Österreich. In den Alpen fiel sogar nicht nur in höheren Lagen Schnee.