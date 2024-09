Auf Mallorca hat sich das Wetter in der Nacht zum Mittwoch deutlich eingetrübt. Bei niedrigen Werten um 15 Grad zogen Wolken auf, aus denen es im Verlauf des Tages laut dem Wetterdienst Aemet örtlich regnen sollte. Dazu wehte ein mitunter störender Wind.

Doch das durchwachsene Intermezzo soll schon bald wieder zuende gehen: Für den Donnerstag sind 28 Grad bei viel Sonne und eher wenig Wind prognostiziert, örtlich können einige Nebelfelder festgestellt werden. Das Gleiche gilt für Freitag.

Doch pünktlich zum Wochenende steigt die Regenneigung wieder: Während es am Samstag noch größtenteils trocken und warm bei örtlich über 30 Grad wird, soll es am Sonntag garantiert regnen, wobei die Tagestemperaturen wegen des Südwindes nur unmerklich zurückgehen. Das feuchte Wetter setzt sich bis in die neue Woche fort.

Dass der Sommer zuende gegngen ist, merkt man bereits vor allem in den Nächten: In der Nacht zum Mittwoch sackten die Werte örtlich auf nur noch knapp über 10 Grad ab. Am kühlsten war es an der Balearen-Universität mit 12,3 Grad. In der Serra d'Alfàbia und Escorca wurden 13,2 Grad gemessen, in Campos 13,8 Grad und in Calvià 14,4 Grad.