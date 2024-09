Nach kühlen Nächten und nicht allzu heißen Tagen stellen sich auf Mallorca wieder sommerliche Werte ein. Am Samstag wird laut der Prognose des Wetterdienstes Aemet die 30-Grad-Marke örtlich geknackt, nachts können wieder 19 bis 20 Grad erwartet werden. Grund für die Veränderung ist Wind aus südlichen Richtungen.

Doch das Ganze hat einen Haken: Die Regenneigung steigt von Samstag mit 55 Prozent auf 85 Prozent am Sonntag. Und am Montag der kommenden Woche wird sogar mit 100 Prozent Niederschlagswahrscheinlichkeit gerechnet.

In den vergangenen Tagen lernten die Menschen auf der Insel nach mehreren Monaten wieder, dass man bei angenehmen Temperaturen durchatmen kann. Nachts wurde es sogar zeitweise sogar so kühl, dass Übergangsdecken herausgekramt werden mussten.

In der Nacht zum Sonntag sackte das Quecksilber im Gebirge sogar auf einstellige Werte: Lediglich 6,6 Grad wurden in Escorca gemessen. 10,2 Grad waren es am Kloster Lluc, 11,3 Grad waren es in Campos und 12,9 Grad an der Balearen-Universität. Am Tag wurde es allerdings mollig warm: 30 Grad waren es in Binissalem, 29,7 Grad in Llucmajor und 29,6 Grad in Artà.