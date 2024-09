Gebäudeeinsturz an beliebtem Aussichtspunkt: Sechs Mallorca-Urlauber verletzt

An einem beliebten Aussichtspunkt der Insel hat sich am Sonntagabend ein schweres Unglück ereignet, bei dem sechs Mallorca-Urlauber verletzt worden sind. Am Puig de Randa stürzte ein Teil der Aussichtsplattform ein, auf der sich die sechs Touristen befanden. Die Gruppe von Franzosen stürzte drei Meter in die Tiefe und wurde in den Trümmern eingeklemmt. Sie zogen sich unterschiedlich starke Verletzungen zu.

Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr. Dabei sei das Dach einer Zisterne eingestürzt, berichtet die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" kurz danach. Bei dem Einsturz des kleinen Gebäudes waren die sechs Urlauber in den Trümmern eingeklemmt. Vier der betroffenen sechs Franzosen konnten schnell geborgen werden. Warum das Dach der Zisterne nachgab und einstürzte, soll am Montagmorgen weiter untersucht werden. Fotos: Teresa Ayuga Die verbleibenden zwei Mallorca-Urlauber zu retten, erwies sich als schwierig. Einer von ihnen klagte über starke Rückenschmerzen. Erst nach Einbruch der Dunkelheit konnten die beiden Personen aus den Trümmern befreit und in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich bei dem Sturz in drei Meter Tiefe innere Verletzungen zugezogen haben könnten. Ähnliche Nachrichten "Küche auf den Kopf gefallen": Wieder stürzt in Palma ein Gebäude teilweise ein Mehr ähnliche Nachrichten Warum das Dach der Zisterne nachgab und wie genau es zu dem Einsturz kommen konnte, soll am Montagmorgen weiter untersucht werden. Im Rahmen der Bergungsarbeiten sicherten die Einsatzkräfte die Einsturzstelle, um beispielsweise Erdrutsche zu vermeiden. Dabei hatten die sechs französischen Urlauber Glück im Unglück: Nur wenige Meter von der Unfallstelle entfernt befindet sich eine Klippe. Von dort aus geht es mehr als 120 Meter in die Tiefe. Bei dem Unfall war ein Großaufgebot von Einsatzkräften vor Ort. Zahlreiche Beamte der Ortspolizei von Algaida sowie der Guardia Civil rückten an. Auch der Zivilschutz, der Rettungsdienst SAMU 061 und die Feuerwehr waren stundenlang im Einsatz. Puig de Randa liegt zwischen Algaida und Llucmajor und ist ein 543 Meter hoher Hügel. Darauf befindet sich die Wallfahrtskirche von Cura sowie Gastronomie und eine Herberge. Weil man von dort aus einen guten Ausblick auf die Insel, ist er ein beliebter Aussichtspunkt auf Mallorca. Puig de Randa ist ein beliebter Aussichtspunkt auf der Insel. Foto: Archiv Auf der Insel kommt es immer mal wieder zu Gebäudeeinstürzen. Ein besonders schwerer Fall hat sich in diesem Jahr an der Playa de Palma ereignet. Im Mai stürzte die Terrasse des Medusa Beach Clubs ein, vier Menschen kamen dabei ums Leben. Unter den Todesopfern waren auch zwei deutsche Urlauber.