Mallorca ist am Montag schon wieder von einer Tiefdruckfront mit viel Regen erreicht worden. Das aus dem Nordwesten heranrückende Niederschlagsgebiet traf am späteren Vormittag auf die Insel, der Himmel verfinsterte sich zusehends, Donner war zu hören.

Kurz davor hatte der spanische Wetterdienst Aemet die Warnstufe für die gesamte Insel von Gelb auf Orange erhöht. Erst am Samstag hatte viele Stunden lang diese Warnstufe gegolten, am späten Nachmittag regnete es.

Es wurde für Montag mit bis zu 40 Litern auf den Quadratmeter in nur einer Stunde gerechnet, am Flughafen wurden Verspätungen festgestellt, später wurden die Landungen zeitweise ausgesetzt, sodass die Flugzeuge in etwa mit drei Stunden Verzögerung kamen. Einige Verbindungen wurden zudem annuliert.

Die Temperaturen blieben bei eher wenig Wind mit 27 Grad relativ hoch. Das regnerische Wetter bleibt der Insel auch am Dienstag erhalten, vorsorglich wurde bereits die Warnstufe Gelb ausgerufen. Ab Mittwoch soll wieder mehrere Tage lang die Sonne scheinen.



Ungeachtet von anhaltender Gewittergefahr gestaltete sich der Sonntag recht freundlich: Am wärmsten war es in Port de Pollença mit 29 Grad, es folgten Artà mit 28,9 Grad, Pollença (28,5), Sa Pobla (28,3), Son Servera (27,3) und das Kap Blanc (26,8).