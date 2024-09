Auf Mallorca hat ein Möbelgeschäft, bekannt als "La Tienda 3B's", offenbar zahlreiche Kunden betrogen. Käufer, die für ihre Einrichtungsgegenstände bezahlt hatten, warteten vergeblich auf die Lieferung ihrer Möbel. Die Situation eskalierte, als im Schaufenster plötzlich die Nachricht "aus familiären Gründen geschlossen" erschien und die mutmaßlichen betrügerischen Machenschaften ans Licht kamen.

Zahlreiche Kunden berichten von einer betrügerischen Verkaufsstrategie. Ein Käufer schildert: "Wir sollten bar bezahlen, dann würde die Abwicklung schneller laufen." Diese Aussage haben viele vermeintliche Opfer in den Tagen vor der plötzlichen Schließung gehört. Ein weiterer Kunde äußert sich besorgt: "Ganz klar eine Betrugsmasche."

Die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtete über den Vorfall und löste damit eine Welle von Beschwerden aus. Immer mehr Bürger meldeten sich, viele von ihnen warten seit über einem Jahr auf ihre bestellten Möbelstücke. Versuche, das Geschäft telefonisch zu erreichen, blieben erfolglos. Auch auf Anfragen von "Ultima Hora" gab es keine Rückmeldung. Einige Betroffene haben sogar versucht, ehemalige Mitarbeiter ausfindig zu machen, jedoch ohne Erfolg. Diese bestätigten lediglich, dass die Beschwerden in letzter Zeit zugenommen haben.

In den letzten Tagen formierte sich eine Protestgruppe, die den Verbraucherschutz kontaktiert und eine Sammelklage vorbereitet. Zahlreiche Kunden haben bereits Anzeige gegen die Geschäftsinhaber bei der Lokalpolizei erstattet. Die Gruppe plant ein Treffen am kommenden Samstagmorgen vor einer der Filialen in der Calle Aragón, um die Öffentlichkeit über die Missstände zu informieren und schneller Hilfe zu erhalten.

Einige Käufer, die nicht direkt bar oder mit Karte bezahlt haben, lassen derzeit ihre Finanzierungen über die Bank prüfen, um die Zahlungen zu blockieren und ihr Geld zurückzufordern.