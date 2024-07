Der diensthabende Richter auf Mallorca hat an diesem Mittwoch die sofortige Inhaftierung von Fernando Blanco und Margalida Garau, den Eltern der kleinen Nadia Nerea, angeordnet. Die beiden wurden am Mittwochmorgen auf der Insel von der Guardia Civil festgenommen.

Gegen das Ehepaar lag eine Haftbefehl von einem Gericht im katalanischen Lleida aufgrund ihrer Verurteilung vor. Nach Ablauf der Frist für die freiwillige Einlieferung ins Gefängnis und der Beilegung aller Rechtsmittel wurden sie nun verhaftet. Bei Garau klickten in Palma die Handschellen, bei seiner Frau in Santa Maria.

Hintergrund: Der Fall Nadia Nerea hatte bereits vor knapp zehn Jahren auf der Insel für Schlagzeilen gesorgt. Den Eltern des Kindes wurde vorgeworfen, von der Krankheit der Tochter profitiert und mit Spenden und Charity-Events auf Mallorca fast eine halbe Million Euro eingenommen zu haben. Anstatt davon eine Behandlung in den USA zu finanzieren, geht das Gericht davon aus, dass die Eltern das Geld verprassten.

Auf den Kontoauszügen jedenfalls fanden sich viele Käufe in Reisebüros, Einkaufszentren, Elektronik- und Baumärkten, Hotels und Restaurants sowie hohe Telefonrechnungen. Bevor die Familie in die Provinz Lleida umzog, hatte sie in Biniali auf Mallorca gelebt. Nadia Nerea leidet an Trichothiodystrophie (TTD) und vorzeitiger Alterung.

Das Sorgerecht war den Eltern bereits 2016 entzogen wirden, zwischenzeitlich standen auch Kinderpornographie-Vorwürfe im Raum von denen Garau und Blanco aber freigesrochen wurden. 2019 schließlich erfolgte das Urteil wegen Betrugs, auf Grundlage dessen das Ehepaar jetzt ins Gefängnis gehen muss.