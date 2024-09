Der Herbst wird in den kommenden Tagen mehr und mehr Fuß auf Mallorca fassen. Ab Mittwoch soll der Wind zeitweise stürmisch aus dem Nordwesten blasen, der Wetterdienst Aemet rechnet auch mit einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von 55 Prozent.

Der Donnerstag soll dann noch unangenehmer ausfallen, die Temperatur sinkt von 28 auf nur noch 24 Grad, es wird wohl ergiebig regnen. Die Schlechtwetterphase wird wohl bis zum Freitag anhalten, dann sind nur noch allerhöchstens 22 Grad auf der Insel zu erwarten.

Bis Mittwoch jedoch wird mit einigen durchaus schönen Tagen auf der Insel gerechnet: Sowohl der Sonntag als auch der Montag und der Dienstag sind sonnig, die Werte steigen bei wenig Wind auf etwa 26 Grad. Strandbesuche können also eingeplant werden.

Der vergangene Samstag taugte nicht unbedingt dafür: Die Temperaturen stiegen nicht allzu deutlich über 20 Grad. Am wärmsten war es in Calvià mit 24,9 Grad, auf Platz 2 kam das Kap Blanc mit 24,8 Grad vor der Balearen-Universität (23,3 Grad), dem Leuchtturm von Cala Rajada (23,2 Grad) und Llucmajor (23,2 Grad). Richtig kühl war es mit 15,2 Grad in der Serra d'Alfâbia.