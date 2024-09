Die bereits ausgesprochen kühlen bis kalten Nächte auf Mallorca lassen die Bewohner und Touristen merken, dass der Herbst nun die Insel mit Macht erreicht hat. in der Nacht zum Sonntag war es in der Serra de Tramuntana besonders kalt: In Escorca wurden lediglich 7,4 Grad registriert. Am ebenfalls in den Bergen befindlichen Kloster Lluc sank das Quecksilber auf 10,6 Grad.

Im Flachland war es nur wenig milder: 11,9 Grad wurden in Manacor gemessen, in Artà waren es 11,4 Grad, 11,7 Grad in Binissalem und 12 Grad in Sa Pobla. Am Sonntag war es mittags zwar nicht hochsommerlich, aber durchaus mollig warm: Am wärmsten war es in Artà mit 26,8 Grad. Auf Rang 2 landete Muro mit 26,7 Grad vor Port de Pollença (26,1), Pollença (25,8) und Colònia de Sant Pere (25,4). Ähnliche Nachrichten Sturm und Regen: Der Herbst auf Mallorca zeigt schon bald sein unschönes Gesicht Nach einem sonnigen Montag und einem ebenfalls schönen Dienstag trübt sich das Wetter ab Mittwochnachmittag ein: Der Wind frischt gehörig auf, die Niederschlagswahrscheinlichkeit steigt auf 90 Prozent am Donnerstagvormittag. Auch am Freitag soll es zeitweise regnen. Wie es jetzt aussieht, soll das kommende Wochenende aber sonnig werden. Bei Temperaturen von lediglich noch 25 Grad sind Strandbesuche und Aufenthalte im Meer aber dennoch weiter problemlos möglich.