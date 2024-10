Die Ministerpräsidentin der Balearen, Marga Prohens, hat am Dienstag in ihrer ersten Generaldebatte der Legislaturperiode die Reaktivierung der Zugverbindung zwischen Palma de Mallorca und Llucmajor angekündigt. Mit dem Projekt, dessen Planung noch in diesem Monat beginnt, soll eine Entlastung der stark frequentierten Autobahn erreicht werden. Die Strecke wird voraussichtlich 7,5 Millionen Passagiere pro Jahr befördern.

Prohens betonte, dass das Vorhaben auch ohne ein neues Eisenbahnabkommen mit der Zentralregierung in Madrid umgesetzt werde. "Wir werden nicht tatenlos zusehen", erklärte sie und stellte klar, dass das Projekt aus eigenen Mitteln finanziert werde. Die neue Zugverbindung soll unter anderem das Universitätskrankenhaus Son Llàtzer, das zukünftige Messezentrum von Palma, den Flughafen Son Sant Joan und einen Park-and-Ride-Parkplatz in Son Oms anbinden. Bereits zwischen 1916 und 1964 gab es ein Bahnlinie von Palma über Llucmajor bis nach Santanyi Die Präsidentin erklärte, dass das Projekt eine Alternative zu einer der am stärksten belasteten Verkehrsachsen auf Mallorca darstelle. Sie kündigte an, im Oktober dieses Jahres eine öffentliche Vorstellung des Projekts durchzuführen, um einen möglichst breiten Konsens des öffentlichen Nachhaltigkeitsforum, der sogenannten „Mesa del Pacto por la Sostenibilidad“, zu erreichen. Ähnliche Nachrichten Skandal-Bauwerk: Der Tunnel ins Orangental ist ein Vierteljahrhundert alt Mehr ähnliche Nachrichten Prohens kritisierte frühere Regierungen für ihre Untätigkeit in Bezug auf den Schienenverkehr und betonte, dass das neue Vorhaben die lange stagnierte Entwicklung wiederbeleben werde. Sie stellte jedoch klar, dass auch weitere geplante Zugstrecken, wie nach Alcúdia und Artà-Capdepera, nicht aufgegeben würden. Neben der Verkehrspolitik kündigte Prohens eine Anhebung der Ausgabenobergrenze um 200 Millionen Euro an und versprach weitere Steuersenkungen während ihrer gesamten Amtszeit. Auch Selbstständige sollen künftig von besseren steuerlichen Vergünstigungen profitieren, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erleichtern. Llucmajor war bereits in früherer Zeit mit Palma per Bahnschienen verbunden. 1916 wurde die Strecke Palma-Llucmajor-Campos-Santyani eröffnet und 1964 wieder eingestellt.