Mallorca steht einmal mehr vor einem abrupten Wetterumschwung. Laut Prognosen des spanischen Wetterdienstes Aemet soll die Insel ab Mittwochabend von einer Kaltfront erfasst werden. Urlauber und Einheimische müssen sich somit auf ein turbulentes Intermezzo mit Regen und Sturmböen einstellen.

Zunächst dürften sich Residenten und Besucher noch einmal über sommerliche Temperaturen freuen. Am Mittwoch, so die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" unter Berufung auf die Meteorologen, soll das Thermometer nochmals an der 30-Grad-Marke kratzen – deutlich zu warm für die Jahreszeit. Doch die Idylle trügt: In der Nacht zum Donnerstag zieht eine Kaltfront über die Insel hinweg.

Für die Serra de Tramuntana sowie den Norden und Nordosten Mallorcas hat Aemet bereits eine Wetterwarnung der Stufe Gelb herausgegeben. Sie soll einstimmigen Medienberichten zufolge am Donnerstag von 3 bis 12 Uhr gelten. Die Meteorologen erwarten Regenfälle mit bis zu 20 Liter Niederschlag pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde. Dazu sollen sich Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 Stundenkilometern gesellen. In Küstennähe soll sich das Meer in Form von Wellen bis zu einer Höhe von drei Metern aufbauen.

Für die Küstenregionen bleibt die Wetterwarnung bis 15 Uhr in Kraft. Besonders betroffen von dem Sturmtief sollen die Serra de Tramuntana und der gesamte Inselnorden sein. Im Laufe des Donnerstags soll sich die Wetterlage dann allmählich beruhigen. Die Temperaturen gehen laut Aemet auf moderate 22 bis 24 Grad zurück.

Für Freitag rechnen die Meteorologen mit wechselhaftem Wetter. Vereinzelte Schauer und möglicherweise auch Gewitter seien nicht auszuschließen. Die Temperaturen sollen weiter leicht zurückgehen, begleitet von schwachem bis mäßigem Wind aus wechselnden Richtungen.

Wer also in den nächsten Tagen auf Mallorca weilt, sollte neben Badehose und Sonnencreme auch Regenjacke und Pullover im Gepäck haben. Das Wetter auf der Baleareninsel zeigt sich von seiner wechselhaften Seite.