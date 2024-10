In der Gemeinde Sóller ist es am Dienstagabend zu einem folgenschweren häuslichen Unfall gekommen. Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervorgeht, verstarb eine 55-jährige britische Mallorca-Residentin in ihrem Wohnhaus. Die Verstorbene habe seit mehreren Jahren gemeinsam mit ihrem Ehemann in der Küstenstadt gelebt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 22.30 Uhr in der Calle Adela Olivér Llinàs. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Ehemann der Verstorbenen von einer Reise zurückgekehrt und hatte seine Frau leblos auf dem Boden des Wohnzimmers aufgefunden. Trotz sofortiger Alarmierung der Rettungskräfte hätten diese nur noch den Tod der ehemaligen British Airways-Flugbegleiterin feststellen können, so das Blatt unter Berufung auf Behördenangaben. Ermittler der Guardia Civil nahmen die Ermittlungen in dem Fall auf, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären. Das zuständige Amtsgericht Nummer 8 in Palma wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Kurze Zeit später ordnete der zuständige Richter die Freigabe des Leichnams an. Weitere Details zum Unfallhergang seien zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt, so die Zeitung.