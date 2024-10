Das Rathaus von Palma de Mallorca will innerhalb der nächsten 15 Tage das endgültige technische Projekt einreichen, um die letzten Bauarbeiten am Baluard del Príncep endlich voranzutreiben. Das Dokument wird an das spanische Ministerium für Verkehr und Städtebau geschickt, das die Ausschreibung der Arbeiten übernimmt. Laut Quellen der Stadtverwaltung sind nur noch rund 3 bis 5 Prozent der Bauarbeiten an dem seit Jahren brachliegenden Vorhaben zu erledigen. Eines der Kernstücke ist die bereits fertiggestellte aber noch nicht begehbare Brücke, über die man in Zukunft von der Tankstelle an den Avenidas direkt in die Altstadt gelangt.

Der erste Bauabschnitt umfasst 11.729 Quadratmeter und beinhaltet die Restaurierung des Grabens an der Porta des Camp sowie den Bau eines neuen Zugangs, der die Stadtmauer mit der Innenstadt von Palma verbinden soll. Der zweite Abschnitt sieht den Bau eines Empfangsgebäudes und eines Besucherzentrums vor. Für beide Maßnahmen wurde ein Budget von etwa 4,7 Millionen Euro veranschlagt. Ursprünglich sollten die Arbeiten bereits im Juni 2022 abgeschlossen sein. Doch die Bauarbeiten wurden gestoppt, nachdem das ausführende Bauunternehmen Insolvenz anmelden musste. Das Unternehmen wurde zahlungsunfähig, woraufhin das Ministerium den Vertrag auflöste, um eine neue Ausschreibung zu starten. Ziel ist es jetzt, ein neues Unternehmen zu finden, das die restlichen Arbeiten fertigstellt. Östliche Begrenzung der Altstadt von Palma Das Projekt am Baluard del Príncep, das von den Architekten José Antonio Martínez Lapeña und Elías Torres entworfen wurde, startete bereits im Jahr 2009. Es gliedert sich in sechs Phasen, die darauf abzielen, die Renaissance-Stadtmauer aus dem 16. Jahrhundert zu erhalten. In den vorherigen Bauphasen wurden die Stadtmauer entlang der Avinguda Gabriel Alomar sowie der Avinguda Gabriel Roca restauriert. Der "Baluard del Príncep" genannte Abschnitt der historischen Stadtmauer Palmas begrenzt die Altstadt im Osten, nahe dem Kongresspalast. Quasi auf der alten Befestigungsanlage befindet sich das Luxushotel "Es Príncep". Der Bereich galt jahrelang als schmuddeliger Treffpunkt für Jugendliche und Skater. Seit der ersten Aufhübschnung ist es dort ruhige geworden. Jetzt aber wartet Mallorca gespannt darauf, dass eines der wichtigsten Bauprojekte der Insel endlich komplett zu Ende gebracht wird – zum Nutzen von Einwohnern und Touristen gleichermaßen.