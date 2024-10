Bei einer Massenschlägerei vor der Diskothek Keops im bei Deutschen sehr beliebten Ferienort Cala Rajada im Nordosten von Mallorca sind einige Beteiligte verletzt worden. Nach Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" wurde in der Nacht zum Sonntag einem jungen Mann das Nasenbein zertrümmert, woraufhin er ins Krankenhaus von Manacor gebracht werden musste.

Einem anderen wurde ein Glas auf dem Schädel zertrümmert, er erlitt Verletzungen und verlor viel Blut. Einer zufällig an dem Etablissement vorbeigehenden jungen Einwohnerin der Gemeinde wurde ein Auge so sehr malträtiert, dass die Ärzte um ihre Sehfähigkeit bangen.

Bereits am 27. August hatte es eine Massenschlägerei in Cala Rajada. Wie auch jetzt waren auch damals daran neben Südamerikanern offenbar Exzesstouristen beteiligt. "Ultima Hora" erfuhr, dass zum Zeitpunkt der Schlägerei vom Wochenende nur vier Lokalpolizisten auf dem Gebiet der zuständigen Gemeinde Capdepera Dienst schoben.

Cal Rajada gilt zwar nicht mehr als allzu großer Anziehungspunkt für erlebnisorientierte junge Urlauber aus Mitteleuropa. Dennoch kommt es gelegentlich zu Problemen, weil sich auch hier Vergnügungseinrichtungen wie Diskotheken befinden. Er Exzesstourismus in Cala Rajada ist aber lange nicht so extrem wie etwa in Magaluf oder an der Playa de Palma.