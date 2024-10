In den kommenden Tagen wird das Wetter auf Mallorca vor allem eins: stürmisch. Der Grund dafür ist Hurrikan "Kirk", der aktuell über das spanische Festland zieht. Der spanische Wetterdienst Aemet hat deshalb eine Warnung vor Windböen mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde herausgegeben. Vor allem an der Nordatlantikküste könnten meterhohe Wellen entstehen.

Hurrikan "Kirk" wird Mallorca nicht direkt treffen, seine Ausläufer sind aber sehr wohl auf den Balearen spürbar. Am Dienstagmorgen zog eine Unwetterfront von Westen nach Osten über die Insel. Stellenweise regnete und stürmte es im Südwesten Mallorcas sehr stark. Schon am Montag waren für das Tramuntana-Gebirge Wetterwarnstufen vor Wind und Starkregen herausgegeben worden. Wie genau sich der Hurrikan entwickelt, zeigt dieses Video:

⚠️AVISO ESPECIAL | Viento, oleaje y lluvias asociados a la borrasca #Kirk. Principales efectos:

- Rachas muy fuertes en buena parte de la Península, localmente huracanadas.

- Temporal marítimo en Galicia y Cantábrico.

- Lluvias generalizadas. + info 👉

🔗https://t.co/X6yg9bpqAA pic.twitter.com/zyJhaog90u — AEMET (@AEMET_Esp) October 7, 2024

Nach wie vor gilt die Wetterwarnung der Stufe Gelb auch am Mittwoch, 9. Oktober. Ab 15 Uhr bis Mitternacht kann es wieder sehr stürmisch werden, die Windböen können maximal 70 km/h erreichen. Laut Aemet sind fast alle Küstenbereiche betroffen, mit Ausnahme vom Norden und Nordosten. So geht es auch am Donnerstag weiter. Die Wetterwarnung Gelb gilt dann weiterhin, und zwar in der Zeit von Mitternacht bis 10 Uhr. Bis zu 60 km/h starke Windböen könnten dann durch das Tramuntana-Gebirge sowie die Küstenbereiche im Süden, Südwesten und Westen ziehen. Im Meer könnten so drei Meter hohe Wellen entstehen.

Der Wetterumschwung wird auf Mallorca also in den kommenden Tagen weiter für stürmisches Wetter sorgen. Auch Schauer sowie Gewitter sind möglich. Doch die Temperaturen kühlen dabei nur unwesentlich ab. So ist in der Nacht auf Dienstag wieder eine tropische Nacht verzeichnet worden: Am Leuchtturm Portopi in Palma de Mallorca sind 21 Grad gemessen worden, ebenso in Campos. 20 Grad waren es am Flughafen von Mallorca und in Calvià sowie in Andratx.

Ab Donnerstag wird sich – laut der aktuellen Vorhersagen – die Wetterlage auf Mallorca wieder beruhigen. Es wird insgesamt sonniger mit wenigen Wolkenfeldern, dazu sind in Palma de Mallorca bis 27 Grad und 28 Grad in Pollença angekündigt. Richtung Wochenende könnte es sogar noch ein wenig wärmer werden, kurze Regenschauer sind aber nicht ausgeschlossen.