Der ehemalige Hurrikan Kirk hat Spanien erreicht, auch Mallorca bekam am Mittwoch Auswirkungen zu spüren. Der Südwestwind frischte spürbar auf, wegen hohen Seegangs wurde mit Beginn 15 Uhr für das Meer im Süden, Südwesten Südosten und Nordwesten die Warnstufe Gelb ausgerufen. Diese gilt auch noch weiter am Donnerstag.

Die Höchsttemperatur fiel nur unmerklich auf 26 Grad, die auch bis Samstag erreicht werden sollen. Am Sonntag wird sogar – ungewöhnlich für die Jahreszeit – mit fast 30 Grad gerechnet. Nachts wird es mit 16 bis 18 Grad zwar etwas frischer, aber nicht kühl. Der Wind beruhigt sich bis zum Donnerstagnachmittag.

Woanders in Spanien wütete der zu einem Tropensturm geschrumpfte Ex-Hurrikan dafür viel mehr: Vor Galicien und Asturien türmten sich die Wellen haushoch, es regnete Bindfäden, die Airline Air Europa stellte sämtliche Flüge nach Santiago de Compostela, Asturias, La Coruña und Bilbao ein. Auch in Zentralspanien war der Niederschlag erklecklich, der Wind wehte zeitweise sehr stark.

Am Dienstag wurde es auf Mallorca örtlich ausgeprochen warm: Spitzenreiter war Muro mit 27,9 Grad vor Pollença mit 27,7 Grad, Banyalbufar (27,4 Grad), dem Leuchtturm von Cala Rajada (27,4 Grad) und Artà (27,2 Grad). Am kühlsten war es in der Serra d'Alfàbia mit 19,3 Grad.