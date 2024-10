An einem der wichtigsten Wahrzeichen Mallorcas ist ein Urlauber festgenommen worden. Am vergangenen Sonntag klickten am Schloss Bellver von Palma de Mallorca die Handschellen. Der 42-jährige Tourist wurde von der Nationalpolizei festgesetzt, er muss sich wegen Sachbeschädigung verantworten. Ihn könnte auch eine Geldstrafe in Höhe von 2500 Euro erwarten.

Der Kolumbianer wurde am Castell de Bellver in Palma de Mallorca dabei erwischt, wie er mit einem Schlüssel an einer Steinmauer des Schlosses herumgekritzelt hatte. Weil er sich wohl mit einem kleinen Schriftzug verewigen wollte, kratzte er mit dem spitzen Gegenstand an der Fassade herum. Eine andere Urlauberin, die ihn dabei beobachtet hatte, wendete sich an den Wachmann. Der Sicherheitsmann hielt den Urlauber fest und alarmierte die Nationalpolizei. Zu seiner Verteidigung sagte der 42-Jährige zu den Beamten, er habe nicht gewusst, dass es sich bei dem Schloss in Palma de Mallorca um ein historisches Gebäude handelt. "Es tut mir sehr leid, ich wusste nicht, dass es sich um ein geschütztes historisches Denkmal handelt, und ich übernehme die Verantwortung für die Tatsachen", soll der Mann bei seiner Festnahme gesagt haben. Ein Sachverständiger hat den durch die Kritzeleien entstandenen Sachschaden bereits geprüft. Der Fachmann erklärte, dass die Kosten für die Reparatur mehr als 2500 Euro betragen könnten, dass aber ein Gutachten über die Arbeiten am historischen Erbe erstellt, die entsprechenden Genehmigungen beantragt und eine Spezialfirma beauftragt werden müssten.