Auf Mallorca wird in diesen Tagen eine beständige Wetterepisode erwartet. Der Spätsommer zeigt sich dabei von seiner besten Seite: Viel Sonnenschein, nur wenige Wolken und hohe Temperaturen dominieren die Wetterlage in den kommenden Tagen. Bis 34 Grad werden beim "Veranillo de San Miguel", wie Altweibersommer auf Spanisch heißt, erwartet. Viele Mallorca-Urlauber dürfte das freuen, denn gerade sind in Nordrhein-Westfalen und Hessen die Herbstferien losgegangen.

Schon an diesem Wochenende wird es meistens schön und freundlich auf der Insel. Laut der Wetteraussichten von Aemet, dem staatlichen Wetterdienst, scheint oft die Sonne. Wenige Wolken mischen sich mal dazu, es wird weitestgehend trocken bleiben. Am Samstag sind die Tageshöchstwerte noch moderat und liegen fast überall auf Mallorca bei 25 bis 28 Grad. Passend dazu ist in Spanien Nationalfeiertag und auf Mallorca verkaufsoffen.

Ab Sonntag ziehen die Toptemperaturen dann weiter an. In Palma de Mallorca und Llucmajor werden 30 Grad erwartet sowie 29 Grad in Campos, Calvià und Muro. Dazu liegt die Wassertemperatur im Balearen-Meer aktuell bei rund 22 Grad. Auch wenn das schon spürbar frischer ist als noch vor einigen Wochen, gehen dennoch viele Einheimische und Urlauber in diesen Tagen schwimmen, baden und plantschen.

Bis 34 Grad könnten es laut der aktuellen Aussichten dann in der neuen Woche werden. Diese beginnt überall auf der Insel mit viel Sonnenschein und weiterhin sehr schönem, spätsommerlichen Wetter. Am Dienstag sind 34 Grad in Sa Pobla vorhergesagt, in Sineu und Alcúdia sollen es 32 Grad werden.

Danach allerdings werden schon wieder die nächsten Schauer erwartet. Ab Dienstagnachmittag könnte sich eine Schlechtwetter-Episode einstellen, die einige Tage lang viel Regen mit sich bringt. Erfahrungsgemäß bleibt das aber abzuwarten. In der Regel sind nur Wettervorhersagen bis drei Tage im Voraus sinnvoll und präzise.