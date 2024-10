Die Weihnachtszeit auf Mallorca lockt nicht nur viele Einheimische in die Zentren, sondern auch zahlreiche Urlauber. In Palma de Mallorca soll es in diesem Winter zum ersten Mal möglich sein, kostenlos zu parken. Laut eines entsprechenden Berichts der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" soll sich dieses Angebot nicht nur auf das touristische Zentrum, sondern das gesamte Stadtgebiet beziehen.

Aktuell arbeiten die Stadtverwaltung von Palma de Mallorca sowie die städtische Verwaltung der Parkplätze und -häuser (Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos SMAP) an einer gemeinsamen Lösung. Diese soll dem Bericht zufolge in Form einer App daherkommen: "Ziel ist es, ein System zu entwickeln, das es denjenigen, die ihre Weihnachtseinkäufe mit dem Auto erledigen, ermöglicht, einen Rabatt auf das Parken auf den städtischen Parkplätzen zu erhalten. Dazu müssen die Kunden ihre Einkaufsbelege vorlegen." Ähnliche Nachrichten Neuer Service auf Mallorca: So bestellen Sie einfach ein Taxi per WhatsApp Mehr ähnliche Nachrichten Mit der Aktion wolle man den Einzelhandel in Palma de Mallorca unterstützen, hieß es am Freitag bei einer Pressekonferenz. "Wir müssen dem Handel helfen", sagte die Stadträtin für Handel, Lupe Ferrer. Der Aufruf zur Einreichung von Anträgen hat sich im Vergleich zum letzten Jahr um 50 Prozent erhöht, sodass in diesem Jahr insgesamt 150.000 Euro zur Verfügung stehen. In der Vorweihnachtszeit ist vor allem die Innenstadt von Palma de Mallorca gut besucht. Rund um die Weihnachtsfeiertage gibt es verkaufsoffene Sonntage. Viele Menschen besorgen Geschenke oder freuen sich auf das ein oder andere Schnäppchen im Winterschlussverkauf. Dazu ist die gesamte Stadt weihnachtlich beleuchtet, auch das Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung in Palma ist jedes Jahr ein Highlight mit tausenden Besuchern.