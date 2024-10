Die für Mitte Oktober ungewöhnlich warmen Tage bleiben Mallorca erst einmal erhalten. Bis Donnerstag werden laut dem Wetterdienst Aemet je nach Region 26 bis 30 Grad erwartet. Auch nachts bleibt es mit 17 bis 19 Grad für die Jahreszeit sehr mild. Hauptsächlich scheint die Sonne vom Himmel, nur am Dienstag steigt die Regenneigung örtlich auf 80 Prozent.

Bereits am Sonntag wurde es auf Mallorca ungewöhnlich warm, die 30-Grad-Marke wurde allerdings nicht gerissen: Spitzenreiter war Llucmajor mit 29,7 Grad. Auf Platz 2 folgen die Balearen-Universität und Binissalem mit 29,6 Grad. Am Flughafen von Palma wurden 28,8 Grad gemesen, in Calvià 28,6 Grad und am Kap Blanc 28,3 Grad.

Am Donnerstag kommt zeitweise starker Nordwestwind auf. Dann sinken die Temperaturen auf genuin herbstliche Werte um nur noch 22 Grad. Nachts geht es dann auf nur noch 14 Grad herunter, sodass das Wochenende möglicherweise nicht strandtauglich wird.

In der Regel ist es so, dass man bis Ende Oktober im Meer baden kann. Danach halten die dunklen und kühlen Monate Einzug auf der Insel, bis April ist das Baden nur Etwas für Mutige. Die strandsaison beginnt dann ieder im Mai.