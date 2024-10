Nach einigen warmen bis teilweise sogar heißen Tagen wird Regen die Temperaturen auf Mallorca purzeln lassen. Laut dem Wetterdienst Aemet werden nach 26 Grad am Mittwoch am Freitag nur noch 22 Grad erreicht. Am Donnerstag setzt der Regen schon am frühen Morgen ein, am späten Nachmittag sinkt die Wahrscheinlichkeit wieder auf 40 Prozent.

Parallel zum Temperatursturz frischt der zunächst aus dem Westen und später aus dem Nordwesten wehende Wind gehörig auf. Auch für den Freitag werden Regenfälle vorausgesagt. Die Lage soll sich erst am Samstag wieder beruhigen, am Sonntag sollen bei einem Mix aus Sonne und Wolken und erneut schwachem Wind wieder 26 Grad erreicht werden. Allerdings sollen die Nachtwerte gehörig in den Keller gehen. Ähnliche Nachrichten Wetterbericht Cala Rajada: Atmosphärisches Zusammenspiel sorgt für eine gemischte Wolkendecke

Am Dienstag waren auf der Insel Strandttemperaturen erreicht worden: Am wärmsten war es in Banyalbufar und Artà mit 28,7 Grad, es folgen Colònia de Sant Pere mit 28,6 Grad, Pollença und Sa Pobla (28,2 Grad) und Muro (27,8 Grad). Nach einem zu kühlen September stiegen die Werte im Oktober mitunter auf fast sommerliche Werte an. Die 30-Grad-Marke wurde in den vergangenen Tagen örtlich mehrfach geknackt. Dieser Sommer im Herbst wird in Spanien "Veranillo de San Miguel" genannt.