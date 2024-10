Die Guardia Civil hat nach eigenen Angaben eine versuchte Hausbesetzung in Llucmajor auf Mallorca vereitelt. Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, seien fünf Personen aus einem leerstehenden Geschäftslokal im touristisch geprägten Ortsteil El Arenal vertrieben worden. Der Vorfall habe sich bereits in der Vorwoche ereignet.

Laut einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" alarmierten Anwohner und Zeugen die Polizei, nachdem sie beobachtet hatten, wie Unbekannte gewaltsam in das seit Monaten zum Verkauf stehende Gebäude eingedrungen waren. Vor Ort hätten die Polizeibeamten drei Erwachsene und zwei Minderjährige angetroffen. Diese seien dabei gewesen, die Schaufensterscheibe mit Kartons zu bedecken, um von außen nicht gesehen zu werden. Bei der Überprüfung der Personalien stellte die Guardia Civil fest, dass gegen einen der Hausbesetzer ein Haftbefehl eines Gerichts in Palma vorgelag. Er sei daraufhin festgenommen worden, so das Lokalblatt. Den anderen vier Personen erteilten die Beamten einen Platzverweis. Die Eigentümer des Lokals seien über den Vorfall informiert und über das weitere Vorgehen zur Erstattung einer Anzeige in Kenntnis gesetzt worden. Der Vorfall macht einmal mehr deutlich, in welchem Maße illegale Hausbesetzungen auf Mallorca um sich greifen. Juristen und Kritiker der aktuellen Rechtslage fordern von der spanischen Zentralregierung seit Längerem eine Anpassung der Gesetze und ein entsprechend härteres Durchgreifen.