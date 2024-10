Das Wetter auf Mallorca gleicht in diesen Tagen einer Pralinenschachtel: Man weiß nie, was man bekommt. Erst sind noch Hitzerekorde für Oktober aufgestellt worden und die Insel erlebte eine schöne Episode des Altweibersommers. Ab Donnerstag soll das Wetter nun umschlagen: Schauer, Gewitter und viel Wind sind vorhergesagt. An einigen Küstenbereichen gelten sogar Wetterwarnungen. MM hat den ausführlichen Blick auf die Vorhersagen des staatlichen Wetterdienstes Aemet.

Für die Küsten im Westen, Südwesten, Süden, Südosten sowie Osten ist die Warnstufe Gelb ausgerufen worden. Windböen mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde können für drei Meter hohen Wellengang sorgen. Die Warnstufe gilt am Donnerstag von 8 bis 17 Uhr. Oft wird der Himmel über Mallorca bedeckt bleiben, es kann immer wieder regnen oder gar gewittern. Aber auch die Sonne mischt sich hin und wieder dazu. Dazu werden Topwerte von 24 bis 26 Grad erwartet. Der flotte Wind weht aus Süd und Südwest.

Auch am Freitag wird es laut Aemet windig und stürmisch sein. Besonders am Vormittag werden Gewitter erwartet, auch am Nachmittag kann es weiter regnen. Im Gegensatz zu den vergangenen Tage, die ungewöhnlich heiß gewesen waren, soll es gehörig abkühlen: 22 Grad in Palma de Mallorca und Alcúdia sowie 23 Grad in Manacor und Campos sind aktuell an Maxiwerten vorhergesagt. Das sind örtlich zehn Grad weniger als noch am Anfang dieser Woche.

Ab Samstag wird aller Voraussicht nach wieder eine stabilere Wetterphase eintreten. Zwar bleibt es mit Tageshöchstwerten von 25 Grad relativ frisch, aber meistens scheint die Sonne und es wird stellenweise wechselnd bewölkt sein. Ähnlich wird sich auch der Sonntag gestalten. Aemet zufolge wird es so gut wie das gesamte Wochenende lang trocken bleiben.

Erst am Mittwoch sind auf Mallorca noch sommerliche Werte registriert worden: 31 Grad waren es in Pollença sowie Port de Pollença, Muro, Artà und Banyalbufar. Auch die Nächte sind in den vergangenen Tagen oft nicht abgekühlt, stattdessen sind im Oktober noch tropische Nächte verzeichnet worden – so auch in der Nacht auf Donnerstag. Wieder einmal war Banyalbufar der wärmste Ort der Nacht mit 23 Grad.