Von einer Straßen Brücke über der Autobahn zwischen Palma de Mallorca und der von vielen deutschen beweohnten Gegend rund um Andratx sind vor einigen Tagen Betonstücke heruntergfallen. Deswegen mussten nach Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" Feuerwehrleute und Beamte der Lokalpolizei einschreiten. Sie stellten Schilder auf und hängten ein Netz auf, das das weitere Herabfallen von Teilen verhindern soll.

Außerdem darf Schwerverkehr, der pro Fahrzeug ein Gewicht von 3,5 Tonnen übersteigt, nicht mehr auf der Brücke fahren. Zwar kreuzen die Busse der Palmesaner EMT-Stadtwerke diese nicht mehr, doch nach Aussagen von Anwohnern wurden weiterhin Lkw und Touristenbusse gesichtet, die dort unterwegs waren.

Die darunter befindliche Autobahn ist über 30 Kilometer lang und führt in den Südwesten der Insel. Ausfahrten gibt es in Puerto Portals, Palmanova, Magaluf, Santa Ponça und Peguera. Auf der Strecke bilden sich in den Rush-Hour-Stunden während der Woche immer mal wieder auch Staus.

Die Brücke, von der Teile heruntergefallen waren, verbindet die Gegend um den Marivent-Palast mit Stadtteilen von Palma wie Genova und Bonanova. Die Saridakis-Straße führt an dem Museum zu Ehren des 1983 gestorbenen Star-Malers Joan Miró vorbei und durchquert eine berüchtigte Wohngegend mit den sogenannten Pullman-Hochhäusern.