Angesichts der weiterhin um sich greifenden Wohnungskrise auf Mallorca entstehen immer mehr kleine Elendssiedlungen auf dem Gebiet von Palma. Jetzt spürten Reporter der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zwischen den Gewerbeparks Son Rossinyol und Son Castelló so eine Ansammlung von Bretterverschlägen auf.

Die Zustände dort sind den Recherchen zufolge alles andere als der Gesundheit förderlich. Außerdem finden sich dort viel Müll und ausgediente Elektrogeräte. Hinzu kommt, dass sich diese Elendssiedlung unmittelbar neben einem Sturzbach namens "Torrent de Na Bárbara" befindet, der sich bei Regenfällen in Minutenschnelle auffüllen kann.

Nach südamerikanischem Vorbild sind einige der Konstruktionen mit Vorhängeschlössern gesichert worden. Auch freilaufende Hühner wurden dort bereits gesichtet. In den vergangenen Wochen wurde diese Siedlung stetig größer.

Weil es viel zu wenig Wohnungen gibt und die Mieten extrem hoch sind, finden immer weniger Menschen eine Bleibe vor allem in Palma. Deswegen nächtigen viele in Campmobilen, andere wohnen in Zelten, wiederum andere bauen sich Verschläge. Werden diese immer größer, dúrfte es immer cshwieriger werden, sie wegzubekommen.