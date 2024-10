Mit deutlich kühleren Temperaturen, Wind und gelegentlich Regen ist Mallorca in den Freitag gestartet. Am Morgen mussten erstmals in diesem Herbst Jacken entstaubt und angezogen werden, da die Temperaturen deutlich unter 20 Grad lagen. Mehr als 22 Grad wurden für den Freitag nicht vorausgesagt.

Am Samstag soll es nicht mehr regnen und mit 23 Grad nur wenig wärmer sein. Immerhin lässt sich dann die Sonne öfter blicken, was Mutige beflügeln dürfte, vielleicht nochmal dem Meer einen Besuch abzustatten. Am Sonntag wird damit gerechnet, dass sich wärmere Luft wieder durchsetzt. Immerhin 26 Grad bei wenig Wind werden erwartet, am Montag werden es sogar 27 Grad sein. Danach steigt die Regenwahrscheinlichkeit bis Dienstag auf 80 Prozent. Der Donnerstag stand im Zeichen von viel Wind: Am stärksten wehte er in Portocolom, es wurden 81 Stundenkilometer gemessen. Am Flughafen von Palma waren es 74 km/h, in Port de Pollença und Porreres 73. Am wärmsten war es in Artà mit 26,9 Grad.