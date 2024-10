In einer tragischen Nacht im Mai dieses Jahres kam es auf Mallorca zu einem verheerenden Unglück: Der Medusa Beach Club an der Playa de Palma stürzte ein und forderte das Leben von vier Menschen, darunter zwei deutsche Urlauberinnen. Feuerwehrmann Jaume Crespí gibt nun einen Einblick in die Geschehnisse dieser schicksalhaften Nacht, in der er im Einsatz war.

Am 23. Mai, in der Calle Cartago 36, brach während einer fröhlichen Feier das Gebäude plötzlich zusammen. Die Gäste, die sich im Chill-out-Bereich aufhielten, wurden von eiskalt überrascht, als die Terrasse unter ihnen nachgab. Die schweren Teile fielen in das Erdgeschoss, das daraufhin ebenfalls einstürzte und den Keller in die Tiefe riss. Stunden später wurde der Ort der Zerstörung von den Behörden gesperrt. Feuerwehrmann Crespí beschreibt die herausfordernden Rettungsarbeiten, die sich in dieser intensiven Nacht abspielten: "Als ich eintraf, sah ich, dass meine Kollegen bereits im Einsatz waren. Die Gefahr weiterer Einstürze war spürbar, da wir nicht sicher sein konnten, ob auch die umliegenden Gebäude betroffen waren." Trotz dieser Risiken hegt er großen Respekt vor der Entschlossenheit seines Teams: "Es erfüllt mich mit Stolz zu sehen, wie meine Kollegen sich in Gefahr begeben, um die Opfer aus den Trümmern zu bergen. Das zeigt den unermüdlichen Geist der Feuerwehr auf Mallorca." Ähnliche Nachrichten Absperrband und Siegel: Hier wird das Nachfolger-Lokal des Einsturz-Clubs auf Mallorca zwangsgeschlossen Mehr ähnliche Nachrichten Für Crespí war die Rettungsaktion nicht nur eine individuelle Leistung, sondern ein Zeichen für effektive Teamarbeit: "Die Rettung der Eingeschlossenen war das Ergebnis einer kollektiven Anstrengung. Wir sind ein Team – wenn einer versagt, versagen wir alle." Er spricht mit Hochachtung über seine Kollegen: "Es ist ein Geschenk, ein so kompetentes Team um sich zu haben, besonders hier auf Mallorca." Zusätzlich zu seiner Tätigkeit als Feuerwehrmann bringt Crespí auch seine Ausbildung als Architekt ein: "Dank dieser Kenntnisse konnte ich die strukturelle Integrität des Gebäudes besser einschätzen – das war in dieser kritischen Situation von großer Bedeutung." Crespí ist sich der Verantwortung bewusst, die er für die Sicherheit der Menschen auf Mallorca trägt. An diesem Samstag wird Crespí im Rahmen der Feierlichkeiten zum Tag der Lokalpolizei auf der Plaça Major für seinen mutigen Einsatz mit einer Medaille ausgezeichnet. In diesem Zusammenhang drückt er seinen Dank an die aktuelle Regierung und die Ortspolizei von Palma aus, die die Rettungsarbeiten in jener tragischen Nacht würdigen. Dennoch appelliert er an die zuständigen Institutionen, die Einstellung neuer Feuerwehrleute zu beschleunigen: "Jedes Jahr gehen viele in den Ruhestand, aber es werden nur wenige neue Kräfte eingestellt. Palma hat lediglich etwas mehr als zweihundert Feuerwehrleute für die gesamte Stadt. Das ist bei weitem nicht ausreichend. Die Sicherheit der Menschen auf Mallorca muss oberste Priorität haben."