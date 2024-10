Am kommenden Sonntag wird in Palma der Tui Palma Marathon Mallorca stattfinden. Einheimische und Touristen müssen sich wegen des Sportereignisses auf Straßensperrungen, Beschränkungen sowie Ausfälle und Umleitungen der Stadtbusse einstellen. Konkret werden die Unregelmäßigkeiten ab dem frühen Morgen bis in Einzelfällen 17 Uhr andauern.

Der Abschnitt des Paseo Marítimo zwischen Porto Pi und Portixol wird zwischen 6.30 Uhr und 12.30 Uhr gesperrt sein. Ebenso wird die Strecke vor dem Parc de la Mar für den Verkehr in Richtung Andratx von 1 Uhr am Sonntag bis 17 Uhr gesperrt; in Richtung Llucmajor wird der Verkehr von 6.30 Uhr bis 15 Uhr nicht durchgelassen. Das Stadtzentrum von Palma wird ebenfalls zwischen 7 und 14 Uhr für den Verkehr gesperrt. Dazu gehören Bereiche wie mehrere Straßen in der Nähe der Plaça Major, dem Rathaus, der Kathedrale, der Fußgängerzone Sant Miquel, der Rambla, dem Schildkrötenbrunnen, dem Paseo Born sowie nahe den Straßen Antoni Maura, Jaume III und Concepció, um nur einige zu nennen. Die Einschränkungen werden auf die Avenidas - ab der Straße des 31. Dezember und der Fußgängerzone Sant Miquel - ausgeweitet und mit dem Paseo Mallorca verbunden, wo die Zufahrt nur eingeschränkt möglich sein wird. In einigen dieser Bereiche findet ein Wechselverkehr zwischen Athleten und Fahrzeugen statt. Die Maßnahmen werden schließlich den alten Hafen mit Start und Ziel vor der Kathedrale erreichen, direkt am Meer. Während dem Rennen wird es auch zu einer Reihe von Änderungen auf den Strecken der Linien der EMT-Stadtbusse kommen. Die Stadtverwaltung von Palma und die Organisatoren empfehlen daher, ihre Website zu konsultieren (www.emtpalma.cat und www.palmademallorca.es), auf der auch die Telefonnummer 971 21 44 44 zur Verfügung steht, sowie die Telefonnummer der örtlichen Polizei von Palma (900 710 092). Bei den Stadtbussen werden am Sonntag zwischen 6 und 16 Uhr die Linien 3, 4, 7, 18, 20, 23, 25, 31, 35 und A1 in verschiedenen Richtungen von ihren üblichen Routen abweichen, während die Linie 1 nicht verkehren wird. Auf ihrem Weg durch den Paseo Mallorca und die Avenidas werden die Athleten auf der für Busse reservierten Spur rennen, was bedeutet, dass einige Haltestellen entfallen werden. Auf der Website des Tui Palma Marathon Mallorca wurde ein Faltblatt veröffentlicht, das über die Einschränkungen und andere Maßnahmen informiert. Der Tui Palma Marathon Mallorca besteht aus einem Marathon, einem Halbmarathon und einem 9-Kilometer-Lauf. Er gilt als eines der größten Sportereignisse der Balearen-Hauptstadt.