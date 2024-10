Die rücksichtlsose Fahrt eines Taxifahrers auf dem Uferboulevard von Palma de Mallorca nahe der Kathedrale hat einen Autofahrer in der Nacht zum Sonntag das Fürchten gelehrt. Wie der Auftritt www.cronicabalear.com berichtete, war der Fahrer eines Pkw auf der rechten Spur unterwegs, als der Taxi-Chauffeur von der linken Spur aus mit hoher Geschwindigkeit nach rechts fuhr.

Dann bremste er ihn aus und machte den Angaben des Pkw-Fahrers sogar spöttische Handzeichen. Nach diesem äußerst gefährlichen Manöver bog der Droschken-Fahrer einem Rallye-Piloten gleich in die Antoni-Maura-Straße nahe dem Borne-Boulevard ab. Dort befindet sich ein großer Taxistand, wo traditionell immer viele auch deutsche Urlauber zusteigen.

Über Taxifahrer in Palma gibt es immer wieder Beschwerden: Mal halten sie einfach nicht an Zebrastreifen, mal sind sie zu schnell, mal überfahren sie sogar rote Ampeln. Insgesamt bit es in der Stadt etwa 1000 "taxistas", von denen sich die meisten allerdings an die Verkehrsregeln halten.

Die Stimmung unter den Taxifahrern auf der Insel ist nicht die beste, seitdem der Fahrdienst Uber ihnen hart Konkurrenz macht. Eine Taxifahrer-Lizenz zu ergattern, kostet viele ein regelrechtes Vermögen. im Sommer ist es besonders in Palma schwierig, Taxis zu bekommen, Rufdienste funktionieren nicht immer gut.