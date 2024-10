Das Wetter auf Mallorca bleibt in den kommenden Tagen zwar warm, trübt sich aber gehörig ein. Laut Aemet regnet es am Montag immer mal wieder. Ab Dienstag stellt sich eine noch nervigere Regenlage ein, sowohl am Tag als auch nachts können immer mal wieder Schauer niedergehen. Und das soll mit immer feuchterer Tendenz bis zum Samstag der kommenden Woche anhalten.

Die Temperaturen gehen verglichen mit den vergangenen Tagen aber hoch: Mit 25 bis 26 Grad wird an den Tagen gerechnet, nachts geht aus auf 16 bis 17 Grad herunter. Der Wind weht manchmal schwach, zuweilen aber auch böig. Richtig stürmisch soll es nicht werden. Wann wieder eine längere trockene Phase kommt, ist völlig unklar. Ähnliche Nachrichten Wind, Wolken, nur 20 Grad: Wann es endlich wieder wärmer auf Mallorca wird! Der Samstag auf Mallorca war warm, aber nicht mollig genug, um ausgiebig im Meer zu schwimmen. Am wärmsten war es in Campos mit 24,3 Grad. Auf Rang 2 folgt Port de Pollença mit 24,1 Grad vor dem Kap Blanc (23,9 Grad), Son Servera (23,6 Grad), Manacor (23,5). Im Tramuntana-Gebirge herrschte bei nur 15 Grad Jackenwetter. Der September war auf Mallorca zu kühl gewesen, während der ersten Oktoberhälfte wurden zeitweise über 30 Grad gemessen. Jetzt scheint der Herbst mit Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad endgültig Einzug zu halten.