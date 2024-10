Am frühen Sonntagmorgen sich an der Playa de Palma auf Mallorca ein schwerwiegender Vorfall, bei dem ein junger Mann durch einen Messerangriff schwer verletzt wurde. Die Tat ereignete sich in der Calle Pare Bartomeu Salvà, bei vielen deutschen Urlaubern besser bekannt als "Schinkenstraße". über den Vorfall hat das Nachrichtenportal "Crónica Balear" berichtet.

Ersten Ermittlungen zufolge war es im Rahmen eines Streits zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der der 20-jährige argentinische Staatsbürger eine tiefe Stichverletzung am Bein erlitt. Mitarbeiter eines nahegelegenen Lokals leisteten Erste Hilfe, indem sie einen provisorisches Druckverband anlegten, um den starken Blutverlust zu stoppen. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes SAMU 061 trafen schnell vor Ort ein und übernahmen die medizinische Erstversorgung. Das Opfer wurde stabilisiert und anschließend mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Son Llàtzer transportiert. Trotz der Schwere der Verletzung schwebt der junge Mann nicht in Lebensgefahr. Die Nationalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach dem flüchtigen Täter. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich umgehend bei den Behörden zu melden. Die sogenannte Schinkenstraße ist eine Stichstraße, die von der ersten Meereslinie zwischen den Balnearios 6 und 7 in Richtung Hinterland abzweigt. In der Straße befinden sich bei vielen deutschen Urlaubern beliebten Etablissements wie das Bamboleo oder der Bierkönig.