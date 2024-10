Ein Mallorca-Flieger und eine andere Maschine sind sich auf einem Flughafen so nah gekommen, dass nur durch ein Ausweichmanöver Schlimmeres verhindert werden konnte. Der Vorfall ereignete sich am Samstag, 12. Oktober, am Airport Las Palmas auf Gran Canaria.

Der Ryanair-Flieger FR2296 war unterwegs nach Palma de Mallorca und setze gerade für den Abflug an. Er war – nach Anweisung des Towers – auf der Piste 03R unterwegs. Parallel dazu wollte ein anderer Flieger aus Rom auf der gleichen Piste landen. Die Ryanair-Maschine aus Rom musste eine Schleife fliegen, bevor sie auf Gran Canaria landen konnte. Foto: Screenshot www.flightradar.com

Der Pilot des Flugzeugs im Landeanflug erkannte die Situation offensichtlich und leitete ein "Ausweichmanöver" ein, wie das Branchenportal "The Aviation Herald" berichtet. Auf www.flightradar24.com sieht man, wie der Flieger aus Rom eine Schleife geflogen ist, bevor er die endgültige Landung auf Gran Canaria vollzog. "Wie ist das heutzutage überhaupt noch möglich? Schockierend", tauschen sich User unter dem Beitrag aus. Wie genau es zu dem Vorfall kommen konnte, wird jetzt untersucht. Laut "The Aviation Herald" ermittelt die Untersuchungskommission für Unfälle und Zwischenfälle in der Zivilluftfahrt (CIAIAC) in dem Fall.