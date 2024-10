Der Herbst ist da! Heftiger Wolkenbruch lässt Sturzbach in Palma anschwellen

Ein heftiges Gewitter ist am Dienstagmittag in Palma de Mallorca und Umgebung niedergegangen. In Minutenschnelle bildeten sich auf einigen Straßen regelrechte Bäche, der Riera-"Torrent" schwoll zu einem fast reißenden Strom an. Braune Wassermassen samt Ästen stürzten mitten durch Palma Richtung Meer.

Der Wolkenbruch hatte sich während des Vormittags gebildet, über der Serra de Tramuntana waren pechschwarze Wolken zu sehen. Gegen 14.15 Uhr brach das Gewitter dann mit großen Mengen Regen los. Der Wetterdienst Aemet hatte gewittrige Regenfälle vorausgesagt und kurzfristig deswegen für Dienstag die Warnstufe Gelb für die Mitte, den Süden und Südwesten der Insel ausgerufen. Auch am Mittwoch besteht auf Mallorca weiter ein Wolkenbruchrisiko, am Donnerstag soll es trocken bleiben. Am Wochenende soll dann kräftiger Nordwind und heftiger Dauerregen die Temperaturen, die am Dienstag noch bei 24 Grad, unter die 20-Grad-Marke drücken. In der kommenden Woche soll es dann viel herbstlicher sein.