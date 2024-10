Jetzt hat auf Mallorca der Herbst endgültig Einzug gehalten. Am Mittwoch gingen Regenschauer und Unwetter auf die Insel nieder, auch die Temperaturen sind in kürzester Zeit rapide gesunken. Ausgerechnet jetzt, da viele deutsche Bundesländer in den Herbstferien und die Insel entsprechend voll mit Urlaubern ist, zeigt sich das Wetter auf der Insel von seiner ungemütlichen Seite. MM kennt die ausführlichen Wetteraussichten für die kommenden Tage.

Der Mittwoch kann stellenweise nebelig beginnen, oft ist der Himmel erst einmal bewölkt. Nahezu in der jeder Himmelsrichtung der Insel sind über den Tag verteilt weiter Schauer angesagt. Diese können unterschiedlich heftig ausfallen und dazu werden laut Aemet, dem staatlichen Wetterdienst, höchstens 21 bis 25 Grad erwartet. Ganz verloren ist der Tag aber nicht: Immer wieder schafft es auch die Sonne, sich zwischen den Wolken durchzusetzen. Ab 19 Uhr bleibt es meistens trocken.

Am Donnerstag wird sich die Wetterlage auf Mallorca ähnlich verhalten. Es kann auch mal freundlicher werden und die Sonne setzt sich durch, allerdings sind auch Schauer und Gewitter möglich. Regen ist vor allem in der Inselmitte, dem Osten und Südosten angesagt. Die Temperaturen verhalten sich ähnlich wie am Mittwoch, bei bis zu 25 Grad.

Wenn die Sonne sich durchsetzen kann und auch einmal länger scheint, kann es in der Sonne dennoch sehr warm werden. Die Nächte auf Mallorca hingegen sind schon gehörig abgekühlt. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind gerade einmal 14 Grad in Calvià, 16 Grad in Sineu und 18 Grad in Santanyí gemessen worden. Mit 10 Grad ist Escorca der kälteste Ort der Insel gewesen.

Am Wochenende soll es weiterhin sehr wechselhaft bleiben und sogar noch ein wenig kühler werden. Am Samstag werden in Palma de Mallorca 22 Grad erwartet. Vor allem in Kombination mit der auf Mallorca vorherrschenden hohen Luftfeuchtigkeit liegen die gefühlten Werte oft darunter. Laut der aktuellen Aussichten von Aemet könnte sich die Regenperiode bis in die kommende Woche ziehen.

Vor allem in der Inselmitte sind am Dienstagnachmittag ergiebige Schauer heruntergekommen. Laut Aemet, dem staatlichen Wetterdienst auf den Balearen, regnete es am meisten in Binissalem, gefolgt von Muro, Pollença und der Universität in Palma. In der Inselhauptstadt ist ein heftiges Gewitter niedergegangen. In Minutenschnelle bildeten sich auf einigen Straßen regelrechte Bäche, der Riera-"Torrent" an der Flaniermeile Paseo Mallorca schwoll zu einem fast reißenden Strom an.

Zwar neigt sich in diesen Tagen die Saison auf Mallorca dem Ende zu, dennoch ist die Insel aktuell gut gefüllt. Weil sich einige deutschen Länder noch in den Herbstferien befinden, sind in diesen Tagen viele Familien im Urlaub auf Mallorca. Auch gehört der Oktober den Aktivurlaubern, wie etwa Wanderern und Radfahrern.