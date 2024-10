Das Wetter auf Mallorca wird sich schon bald gehörig eintrüben. Der Wetterdienst Aemet wies am Donnerstag auf ergiebige Regenmengen hin, die ab Samstag auf der Insel niedergehen sollen. Deswegen wurde für jenen Tag die Warnstufe Gelb für den Südwesten, Süden und Nordwesten der Insel ausgerufen.

Die sogenannte Dana bleibt der Insel bis zum Anfang der kommenden Woche erhalten. Die Regenfälle sollen ab Montag schwächer werden, dann wird man die Sonne wieder öfter sehen können. Ob das Wetter danach beständig gut wird, kann noch nicht vorhergesagt werden.

Am Mittwoch und am Donnerstag war es weiterhin recht mild auf der Insel: Am wärmsten war es auf der Dic-Oest-Mole in Palma mit 25,8 Grad. Dahinter folgen der Leuchtturm von Cala Rajada mit 23,7 Grad, das Kap Blanc (23,6 Grad), Llucmajor (23,5 Grad), Campos (23,4 Grad) und Calvià (23,3 Grad).

Zwar neigt sich in diesen Tagen die Saison auf Mallorca dem Ende zu, dennoch ist die Insel aktuell gut gefüllt. Weil sich einige deutschen Länder noch in den Herbstferien befinden, sind in diesen Tagen viele Familien im Urlaub auf Mallorca. Auch gehört der Oktober den Aktivurlaubern, wie etwa Wanderern und Radfahrern.