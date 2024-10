Nach fast lieblichen und weitgehend sonnigen Oktobertagen wird der Herbst schon bald sein eher hässliches Gesicht zeigen. Die feuchte Phase wird am Samstag mit teils heftigen Gewittern eingeleitet. Im Nordwesten, Süden und Südwesten gilt deswegen die Warnstufe Gelb. Einher mit der Wetterveränderung geht ein Rückgang der Temperaturen von örtlich noch 24 auf dann nur noch 21 Grad.

Am Sonntag soll es dann in einem fort regnen, was auch für den Montag – wenn auch mit abnehmender Tendenz – gilt. Am Dienstag und den Folgetagen muss auf Mallorca ebenfalls immer wieder mit Regen gerechnet werden. Der Wind frischt zeitweise auf, weht aber in der Regel schwach aus unterschiedlichen Richtungen.

Am Donnerstag lachte oft die Sonne vom Himmel: Am wärmsten war es in Llucmajor mit 25 Grad. Auf Rang 2 folgen die Balearen-Universität und der Flughafen mit 24,6 Grad vor Porreres (24,3 Grad), Manacor und Campos (23,8 Grad), Sineu (23,7 Grad) und Binissalem (33,6 Grad).

Zwar neigt sich in diesen Tagen die Saison auf Mallorca dem Ende zu, dennoch ist die Insel aktuell gut gefüllt. Weil sich einige deutschen Länder noch in den Herbstferien befinden, sind in diesen Tagen viele Familien im Urlaub auf Mallorca. Auch gehört der Oktober den Aktivurlaubern, wie etwa Wanderern und Radfahrern.