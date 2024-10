Fit und healthy – von Chia-Samen über Eiweißbrote bis hin zu Protein-Drinks: Gesunde Lebensmittel füllen die Regale in den Geschäften. Ein bewusster Lebensstil liegt dabei besonders im Trend. Und gerade sportlich aktive Menschen achten sehr auf ihre Ernährung und darauf, wie sie sie sinnvoll ergänzen könnten. Die Folge: Der Sporternährungsmarkt verzeichnet weltweit Wachstumsraten. Tendenz weiter steigend.

Das haben auch zwei junge Unternehmer auf Mallorca erkannt. Mit ihren Energieriegeln, Shakes und Powergels aus naturbelassenen, ökologischen Zutaten erobern sie derzeit die Herzen vieler Athleten. Und dass nicht nur auf der Insel, sondern auch auf dem spanischen Festland, auf den Kanaren, in Italien, Belgien und in Deutschland. Schon der Name der Firma von Paolo Tonarini und Serena Sirini in Lloseta klingt verheißungsvoll, selbst für Hochleistungssportler: MegaRawBar. Das italienische Ehepaar hat die Marke bereits 2019 gegründet. Es bietet jetzt nicht nur gesunde Lebensmittel, die den Körper vor, während und nach dem Training mit Energie und wichtigen Substanzen versorgen, sondern haben seit kurzen auch eine Cafetería in Lloseta. „Wir bieten täglich frisch leckere Teilchen und Gebäck”, erzählt Paolo Tonarini. „Ohne Gluten, ohne Laktose, ohne Zucker, ohne Soja und rein ökologisch.” Dazu gibt es ökologischen Kaffee aus Mallorca und natürlich alle Produkte, die sie selbst herstellen. Die Cafetería ist auch so etwas wie ein Schaufenster ihres Angebots.

Die Voraussetzungen für ein Projekt wie MegaRawBar samt Café hätten kaum besser sein können. Denn Serena Sirini ist gelernte Konditorin und spezialisiert auf rohe, vegane Kost. Er wiederum ist Sporternährungsberater. Alles begann, als ihr Sohn mit dem Radsport anfing und bei Wettbewerben startete. „Ich stellte fest, dass die Teamleiter den Kindern dabei ungesunde Snacks wie Süßes und Softdrinks mit viel Zucker gaben”, erzählt Paolo Tonarini.

„Das muss doch auch anders gehen”, dachte sich das Paar und begann zu experimentieren. Schon bald freuten sie sich über das Ergebnis: über einen urgesunden Energieriegel voller Vitamine und Mineralstoffe wie Kalzium, Magnesium, Kalium. Er war ihr erstes eigenes Produkt. In seine Entwicklung war natürlich das Know-how von Konditorin Sirini eingeflossen. Sohnemann also nahm die Power-Portion der wohltuenden Art mit zu den Ausscheidungen – und es dauerte nicht lange, bis sich auch die Eltern seiner Kameraden für den nahrhaften Snack zu interessieren begannen.

Mittlerweile hat sich das Angebot deutlich ausgeweitet. Die Zutaten dafür sind nach wie vor roh (englisch: raw) und unverarbeitet. Nüsse, Samen, Körner spielen eine große Rolle, Die Riegel gibt es in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Darunter sind Exemplare mit Orange und Zitrone, mit Erdbeeren und Mandeln, mit Banane und Kakao, mit Pistazien und Tomate. Und selbst ein Proteinbarren mit Johannisbrotmehl und -Sirup aus Mallorca ist mit von der Partie. Zum Portfolio gehören zudem Energy-Gels mit Minz-, Zitronen- oder Orangen-Geschmack, dazu Eiweiß-Shakes, zum Beispiel in den Geschmacksrichtungen Erdbeere und Johannisbrot. Und auch Pülverchen für Muskelregenerations-Drinks sind zu haben. Chemische Zusätze, Farb-, künstliche Aroma- und Konservierungsstoffe sind dabei stets tabu.

„Alle Produkte, die wir verwenden, sind natürlich, das heißt, die Produkte mit Erdbeergeschmack enthalten natürliche Erdbeeren, wir verwenden keine Aromastoffe oder Ähnliches”, sagt Tonarini. Darüber hinaus sind alle Inhaltsstoffe ökologisch angebaut. „Wenn wir darüber nachdenken, ein neues Produkt einzuführen, schauen wir auch immer, was auf Mallorca verfügbar ist.” Denn Nachhaltigkeit ist für ihn und seine Frau mehr als ein Wort.

Die Marktlücke, die die beiden gefunden haben, ist clever. MegaRawBar aus dem kleinen Dorf Lloseta ist das einzige spanische Unternehmen, das Lebensmittel auch für Hochleistungssportler herstellt, die vollständig biologisch, dabei in einem handwerklichen Betrieb und nicht industriell hergestellt sind. Und darin unterscheiden sie sich von anderen Firmen, die Zutaten oftmals nur unter dem Aspekt einkaufen, um Kosten einzusparen. „Wir machen genau das Gegenteil”, sagt Serena Sirina. „Wir verwenden zu allererst das, was es auf der Insel gibt. So haben wir die vollständige Kontrolle über die Produkte. Wir stellen alles selbst her, verpacken und versenden natürlich auch alles von Mallorca.”

Und das in beachtlichen Mengen: An sechs Tagen pro Woche wird produziert. So erzeugen sie täglich im Schnitt allein rund 2000 Energie-Riegel! Ihre Produkte verkaufen sie bei sich in Lloseta, aber auch in Fahrradgeschäften auf Mallorca. Und eben auf dem spanischen Festland, auf den kanarischen Inseln, in Italien, Portugal und Deutschland. Im Internet werden die meisten Riegel als Einzelstück von 40 Gramm zu 2,75 Euro ausgepreist, eine Zwölferpackung kostet 32,95 Euro.

Was zunächst für eine Stärkung für Radfahrer begann, ist mittlerweile auch bei Padel-Spielern, Golfern, Seglern und selbst Teilnehmern der Rallye Dakar beliebt. Deshalb liebäugeln Serena Sirini und Paolo Tonarini schon damit, eines Tages zu expandieren. Gleichzeitig hat sie das Innovationsfieber gepackt. So ist derzeit ein Pre-Workout-Mix in der Entwicklung. Ideal soll dieser dann vor dem Workout wirken, also vor der sportlichen Betätigung, um dann mit richtig Schwung loszulegen und kraftvoll zu trainieren. (Pep Verher/Aina Ambrosio/lk)

Die Cafetería vom MegaRawBar im C./ Joan Carles I., 46 in Lloseta ist derzeit Montag bis Freitag, 9 bis 14 Uhr, geöffnet