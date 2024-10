In Palma de Mallorca sind Angestellte eines Supermarkts Zeugen einer kuriosen Situation geworden. Sie haben eine Frau erwischt, die rohes Hackfleisch in dem Markt verzehrte. Dabei soll sie 500 Gramm des Fleisches vor Ort zu sich genommen haben. Das berichtete das Online-Nachrichtenportal "Cronica Balear" am Freitag.

Der Vorfall ereignete sich in einem Supermarkt im Norden von Palma de Mallorca. In einem Supermarkt in Son Oliva beobachteten die Angestellten eine auffällige Person. Auf den Bildern der Überwachungskameras sah es so als, als würde sie klauen. Als sich die Mitarbeiter der Frau näherten, staunten sie nicht schlecht. Sie sahen, dass die Frau gerade dabei war, rohes Hackfleisch aus der Frischetheke zu essen. Sie hatte die Packung mit ihren Händen geöffnet und bereits ein halbes Kilo des Hacks verzehrt. Laut des Berichts handelte es sich augenscheinlich um eine Ausländerin, die kein Spanisch sprach. Die Frau soll nervös reagiert haben, als sie von den Angestellten angesprochen wurde. Diese forderten die Frau auf, das verzehrte Hackfleisch zu bezahlen. Doch die Frau reagierte aggressiv und verließ den Laden – ohne zu bezahlen.