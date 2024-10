In der Nacht von Sonntag auf Montag sind auf Mallorca erneut starke Regenfälle und Unwetter niedergegangen. Zahlreiche Straßen, unter anderem in Manacor, wurde überflutet, teilweise regnete so stark, dass Wasser in Wohnungen eindrang.

An der Cala Romántica im Inselosten trat das Meer derart übers Ufer, dass es sogar ein Auto ins die Fluten zog. Auch am Montagmorgen sind die Auswirkungen noch zu spüren: Am Flughafen von Palma de Mallorca sind zahlreiche Starts und Landungen verspätet.

Die Verspätungen tangieren sowohl inländische als auch Flüge von und nach Deutschland. Eine Maschine aus Saarbrücken wird mit zweieinhalb Stunden Verspätung auf der Insel erwartet, auch Flieger aus Hamburg, Köln/Bonn und Nürnberg sind betroffen. Wer am Montagmorgen ab Mallorca fliegen oder Bekannte vom Flughafen abholen will, kann sich hier in Echtzeit den Flugplan einsehen.

Darüber hinaus sind auch am Montagmorgen noch einige Straßen gesperrt, wie die Notrufzentrale der Balearen auf X mitteilt:

⚠️ACTUALITZACIÓ CARRETERES TALLADES: ❌MA-2203 KM 2.200 I MA-2200

❌MA-4015 MANACOR A CALES INTRASITABLE ALTURA KM 3

❌MA-15 MANACOR A SANT LLORENÇ ALÇADA RADAR

❌MA-3321 MANACOR

❌MA-19 TALLADA ENTRE SANTANYI i CAMPOS

❌MA-6040 CAMPOS-PORRERES TALLADA ENTRE… — Emergències 112 Illes Balears (@Emergencies_112) October 28, 2024

In der Nacht waren beachtliche Regenmengen auf der Insel niedergegangen: Am stärksten regnete es an der Ermita de Manacor, dort waren es 120.7 Liter pro Quadratmeter. Weiter waren es 101 Liter pro Quadratmeter in Campos und Petra, 78 Liter in Porreres, 75 in Ses Salines, 65 auf Cabrera sowie 60 in Sa Pobla. Am Sonntagabend wurden die Wetterwarnungen so hochgestuft, dass für nahezu die gesamte Insel Warnstufe Orange galt.

Der staatliche Wetterdienst Aemet twitterte am Montagmorgen, dass die "sehr starken Regenfälle" Mallorca mittlerweile verlassen haben und jetzt weiter Richtung Nachbarinsel Menorca ziehen. Für Mallorca sind am Montag erst einmal alle Wetterwarnungen aufgehoben worden. Dennoch sind weitere Regenfälle vor allem am Vormittag nicht ausgeschlossen. Im Laufe des Tages soll es aber aufklaren und freundlicher werden, dazu gibt es bis zu 25 Grad an Topwerten.

Am Dienstag gilt dann die Warnstufe Gelb im Süden der Insel sowie im Tramuntana-Gebirge. Windböen bis zu 60 Kilometern pro Stunde sind aktuell vorhergesagt. Es soll sehr windig werden und neuer Regen ist auch wieder angekündigt. Laut Aemet wird die ganze Woche eher unbeständig, herbstlich und immer wieder nass mit Schauern, Gewittern und teilweise ergiebigem Regen.

Schon am Samstagmorgen hatte es auf Mallorca heftige Unwetter gegeben. In Can Picafort filmten Anwohner Windhosen über den Meer, zahlreiche Straßen waren überflutet und es kam zu Chaos am Flughafen von Palma.