Jüngst hat ein Schweizer Ehepaar sein neues Landhaus bei Santa Margalida auf Mallorca bezogen, das aus alten Schiffscontainern gebaut wurde. Bei der Finca handelt es sich um ein Modulhaus der Firma The Corten Co., die die Gebäudeteile in der Fabrik hergestellt hatte und sie vor Ort nur noch zusammenfügte. Das Haus verfügt über 120 Quadratmeter, die drei Schlafzimmer mit jeweils eigenem Bad beinhalten. Es wurde in sechs Monaten konstruiert. Dazu kommt ein Schwimmbecken.

Das Ehepaar Álvaro Bueno und Mona Achkar, das in Genf lebt, war vor einigen Jahren auf der Suche auf Mallorca nach einem zweiten Wohnort. Zunächst suchten sie nach Häusern in Insel-Dörfern, die zum Verkauf standen. "Die Idee war, ein Haus zu kaufen und es selbst zu restaurieren, weil wir diese Art von Herausforderung mögen, aber die Häuser, die wir sahen, haben uns nicht überzeugt oder waren zu teuer. Schließlich wurde uns klar, dass wir auch ein Grundstück brauchten, da wir in einer Wohnung in Genf leben. Also legten wir die erste Idee beiseite und begannen, uns Landhäuser mit Grundstücken auf ganz Mallorca anzusehen. Uns wurde klar, dass wir uns das mit unseren Ersparnissen nicht leisten konnten", sagte Álvaro Bueno der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Das Ehepaar Achkar-Bueno in seiner Küche.

Bueno und Mona Achkar entschieden sich für einen dritten Weg: ein Grundstück zu kaufen, das sie in der Gegend von Santa Margalida fanden, und ihr eigenes Haus zu bauen. Eines Tages erzählte jemand dem Ehepaar von der Mode der Modulhäuser, die preiswerter waren. Bueno und Achkar suchten nach entsprechenden Unternehmen in Spanien und fanden schließlich Vicente Serrador, technischer Architekt von The Corten Co. aus der Region Valencia. Nach zweieinhalb Jahren erhielt das Ehepaar die amtliche Genehmigung für die Errichtung seines Hauses.

Für den Bau der Finca wurden vier alte Schiffscontainer verwendet. Das maßgeschneiderte Domizil entspricht den Interessen von Álvaro Bueno und Mona Achkar. Wegen der Vorliebe von Achkar für mallorquinische Fensterläden wurden beispielsweise kleinere Fenster eingebaut.

Per Kran wurden die Module der Finca installiert.

Der technische Architekt Vicente Serrador weist darauf hin, dass modulare Häuser in Zeiten, in denen das Wohnen eines der relevantesten Themen des Landes ist, immer mehr in Mode kommen. "Diese Art von Häusern wird innerhalb von sechs Monaten gebaut, ganz nach dem Geschmack des Käufers, zu einem festen Preis und ohne Überraschungen", erinnert Serrador. The Corten Co., das zum ersten Mal auf Mallorca tätig war, hat bereits einen weiteren Auftrag, diesmal in Palma.